72 ώρες χωρίς νερό και ρεύμα: Τι αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ

Τρεις ημέρες χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και με άδεια ντουλάπια. Τι θα βάζαμε στο καρότσι του σούπερ μάρκετ αν έπρεπε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε τρόφιμα για 72 ώρες; Από εμφιαλωμένο νερό και κονσέρβες μέχρι φρέσκα φρούτα, καφέ και σοκολάτα, φτιάχνουμε το καλάθι δύο ενηλίκων με προϋπολογισμό 100 ευρώ.

Μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, μια βλάβη στην υδροδότηση ή ένα έντονο καιρικό φαινόμενο αρκούν για να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός νοικοκυριού. Η προετοιμασία για τέτοιες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων. Χρειάζεται να επιλέξουμε σωστά όσα θα αγοράσουμε, να υπολογίσουμε τις ποσότητες και να γνωρίζουμε τι μπορούμε να καταναλώσουμε χωρίς ψυγείο και χωρίς μαγείρεμα.

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