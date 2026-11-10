72 ώρες χωρίς νερό και ρεύμα: Τι αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ
CANTINA
τρόφιμα για 72 ώρες Έκτακτη Ανάγκη βασικά τρόφιμα

72 ώρες χωρίς νερό και ρεύμα: Τι αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ

Τι αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ για 72 ώρες χωρίς νερό και ρεύμα; Το καλάθι των 100 ευρώ για δύο άτομα, με τρόφιμα, νερό και είδη ανάγκης.

72 ώρες χωρίς νερό και ρεύμα: Τι αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με 100 ευρώ

Τρεις ημέρες χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και με άδεια ντουλάπια. Τι θα βάζαμε στο καρότσι του σούπερ μάρκετ αν έπρεπε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε τρόφιμα για 72 ώρες; Από εμφιαλωμένο νερό και κονσέρβες μέχρι φρέσκα φρούτα, καφέ και σοκολάτα, φτιάχνουμε το καλάθι δύο ενηλίκων με προϋπολογισμό 100 ευρώ.

Μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, μια βλάβη στην υδροδότηση ή ένα έντονο καιρικό φαινόμενο αρκούν για να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός νοικοκυριού. Η προετοιμασία για τέτοιες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων. Χρειάζεται να επιλέξουμε σωστά όσα θα αγοράσουμε, να υπολογίσουμε τις ποσότητες και να γνωρίζουμε τι μπορούμε να καταναλώσουμε χωρίς ψυγείο και χωρίς μαγείρεμα.

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