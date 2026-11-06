Κοτόπουλο γεμιστό με κασέρι και καραμελωμένο κρεμμύδι, σε κρούστα panko
CANTINA
Κοτόπουλο γεμιστό

Κοτόπουλο γεμιστό με κασέρι και καραμελωμένο κρεμμύδι, σε κρούστα panko

Τραγανό φιλέτο κοτόπουλου και στο εσωτερικό του κασέρι που λιώνει στο στόμα και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ιδανικά το συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές και ντιπ γιαουρτιού

Κοτόπουλο γεμιστό με κασέρι και καραμελωμένο κρεμμύδι, σε κρούστα panko
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε κάθε φιλέτο οριζόντια στη μέση, τα βάζουμε ανάμεσα σε δύο φύλλα αντικολλητικό χαρτί και τα χτυπάμε ελαφρά ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο πάχος και να ανοίξουν ελαφρά.
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