Κοτόπουλο γεμιστό με κασέρι και καραμελωμένο κρεμμύδι, σε κρούστα panko
Κοτόπουλο γεμιστό με κασέρι και καραμελωμένο κρεμμύδι, σε κρούστα panko
Τραγανό φιλέτο κοτόπουλου και στο εσωτερικό του κασέρι που λιώνει στο στόμα και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ιδανικά το συνοδεύουμε με πατάτες τηγανητές και ντιπ γιαουρτιού
Διαδικασία
Βήμα 1
Κόβουμε κάθε φιλέτο οριζόντια στη μέση, τα βάζουμε ανάμεσα σε δύο φύλλα αντικολλητικό χαρτί και τα χτυπάμε ελαφρά ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο πάχος και να ανοίξουν ελαφρά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Κόβουμε κάθε φιλέτο οριζόντια στη μέση, τα βάζουμε ανάμεσα σε δύο φύλλα αντικολλητικό χαρτί και τα χτυπάμε ελαφρά ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο πάχος και να ανοίξουν ελαφρά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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