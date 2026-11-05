Επτά κλασικά και αγαπημένα πιάτα με κιμά κοτόπουλου

Ο κιμάς κοτόπουλου δίνει νέα πνοή σε αγαπημένα, γνώριμα φαγητά, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο κλασικές συνταγές μπορούν να μας εκπλήξουν με μικρές, ευρηματικές αλλαγές