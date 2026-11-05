Επτά κλασικά και αγαπημένα πιάτα με κιμά κοτόπουλου
Επτά κλασικά και αγαπημένα πιάτα με κιμά κοτόπουλου
Ο κιμάς κοτόπουλου δίνει νέα πνοή σε αγαπημένα, γνώριμα φαγητά, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και οι πιο κλασικές συνταγές μπορούν να μας εκπλήξουν με μικρές, ευρηματικές αλλαγές
Τα αγαπημένα σουτζουκάκια κρατούν το χαρακτηριστικό άρωμα του κύμινου, αλλά αποκτούν πιο ανάλαφρη γεύση, οι χρυσαφένιες, τραγανές κοτοκροκέτες αντλούν έμπνευση από τα ιταλικά αραντσίνι, ενώ οι ζουμεροί κεφτέδες δανείζονται την πλούσια, σκορδάτη σάλτσα του κερκυραϊκού σοφρίτο.
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Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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