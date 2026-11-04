Κυδωνόπαστο: Πώς φτιάχνουμε το παραδοσιακό γλυκό βήμα βήμα
Κυδωνόπαστο: Πώς φτιάχνουμε το παραδοσιακό γλυκό βήμα βήμα
Πώς φτιάχνουμε κυδωνόπαστο στο σπίτι; Η παραδοσιακή συνταγή, η σωστή αναλογία ζάχαρης, τα μυστικά για να πήξει και ο τρόπος συντήρησης.
Το κυδωνόπαστο φτιάχνεται με λίγα υλικά και αρκετή υπομονή. Από τα σκληρά, αρωματικά κυδώνια προκύπτει μια πυκνή, κοκκινωπή πάστα που όταν στερεοποιείται δημιουργεί μία φίνα λιχουδιά. Πώς πετυχαίνουμε όμως τη σωστή υφή και τι πρέπει να προσέξουμε στο βράσιμο και το στέγνωμα;
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