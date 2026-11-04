Με λεμόνι ή μανιτάρια; 12 συνταγές για ριζότο που ξεχωρίζουμε
Με λεμόνι ή μανιτάρια; 12 συνταγές για ριζότο που ξεχωρίζουμε
Από το λεμόνι και τα μανιτάρια μέχρι τα κάστανα και το μελάνι σουπιάς, αυτές είναι οι συνταγές για ριζότο που αξίζει να μαγειρέψουμε
Άλλοτε με μανιτάρια και παρμεζάνα, άλλοτε με λεμόνι ή με την πιο τολμηρή παρέα του ροκφόρ, το ριζότο μάς δίνει πολλές αφορμές να το μαγειρέψουμε. Μπορεί να γίνει το φαγητό μιας καθημερινής ή το κυρίως σε ένα τραπέζι με φίλους, αλλάζοντας χαρακτήρα ανάλογα με τα υλικά που θα διαλέξουμε. Από το αρωματικό λεμόνι και τον κρόκο Κοζάνης μέχρι τα μανιτάρια, τα κάστανα και το μελάνι σουπιάς, συγκεντρώσαμε συνταγές για να διαλέξουμε ανάλογα με τα υλικά που έχουμε και τη διάθεσή μας.
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Διαβάστε περισσότερα σοτ cantina.protothema.gr
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