ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Μήπως βαρεθήκαμε τελικά τη ρόκα;
CANTINA
Ρόκα χόρτα Συνταγές με ρόκα

Μήπως βαρεθήκαμε τελικά τη ρόκα;

Η ρόκα βρίσκεται παντού. Πόσο κοστίζει, τι προσφέρει θρεπτικά και πώς από ένα ιδιαίτερο χόρτο έγινε η πιο συνηθισμένη γαρνιτούρα;

Μήπως βαρεθήκαμε τελικά τη ρόκα;

Η ρόκα έχει μια γεύση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Είναι πιπεράτη, ελαφρώς πικρή, με μια χαρακτηριστική ένταση που μερικές φορές θυμίζει μουστάρδα. Δεν έχει τη διακριτική γεύση του μαρουλιού ούτε τη γλυκύτητα άλλων φυλλωδών λαχανικών. Ακόμη και λίγα φύλλα αρκούν για να αλλάξουν τη γεύση μιας σαλάτας, να δώσουν ένταση σε ένα σάντουιτς ή να ισορροπήσουν τη λιπαρότητα ενός τυριού. Κι όμως, αυτό το τόσο ιδιαίτερο χόρτο κατέληξε να βρίσκεται σχεδόν παντού. Στις σαλάτες, στις πίτσες, δίπλα στα ψητά κρέατα, πάνω σε ζυμαρικά και σε πιάτα όπου μοιάζει να προστέθηκε την τελευταία στιγμή, απλώς για να υπάρχει κάτι πράσινο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης