Μήπως βαρεθήκαμε τελικά τη ρόκα;

Η ρόκα έχει μια γεύση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Είναι πιπεράτη, ελαφρώς πικρή, με μια χαρακτηριστική ένταση που μερικές φορές θυμίζει μουστάρδα. Δεν έχει τη διακριτική γεύση του μαρουλιού ούτε τη γλυκύτητα άλλων φυλλωδών λαχανικών. Ακόμη και λίγα φύλλα αρκούν για να αλλάξουν τη γεύση μιας σαλάτας, να δώσουν ένταση σε ένα σάντουιτς ή να ισορροπήσουν τη λιπαρότητα ενός τυριού. Κι όμως, αυτό το τόσο ιδιαίτερο χόρτο κατέληξε να βρίσκεται σχεδόν παντού. Στις σαλάτες, στις πίτσες, δίπλα στα ψητά κρέατα, πάνω σε ζυμαρικά και σε πιάτα όπου μοιάζει να προστέθηκε την τελευταία στιγμή, απλώς για να υπάρχει κάτι πράσινο.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr