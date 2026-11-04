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Το κοτόπουλο στην Ελλάδα: Από τo κοτέτσι του σπιτιού στη σύγχρονη πτηνοτροφία
CANTINA
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Το κοτόπουλο στην Ελλάδα: Από τo κοτέτσι του σπιτιού στη σύγχρονη πτηνοτροφία

Ο μπαξές στη μία πλευρά και πιο πέρα το κοτέτσι. Η νοικοκυρά έκοβε τα λαχανικά, έπαιρνε τα φρέσκα αυγά και, όταν η περίσταση το απαιτούσε, το πουλερικό έμπαινε στο τραπέζι της οικογένειας.

Το κοτόπουλο στην Ελλάδα: Από τo κοτέτσι του σπιτιού στη σύγχρονη πτηνοτροφία
Εικόνα γνώριμη για πολλές δεκαετίες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, προτού οι κότες αρχίσουν να εξαφανίζονται από την αυλή και η χώρα περάσει στην εποχή της συστηματικής πτηνοτροφίας.

Η αλλαγή αυτή δεν απομάκρυνε τα πουλερικά από το ελληνικό τραπέζι. Αντίθετα, με την ανάπτυξη της οργανωμένης εκτροφής, το κοτόπουλο έγινε ευρέως διαθέσιμο. Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, την ευκολία που προσφέρει στο μαγείρεμα και το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το κόκκινο κρέας.

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