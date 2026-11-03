Κεφτέδες κοτόπουλο σοφρίτο με πουρέ
CANTINA
Σοφρίτο κεφτέδες με πουρέ

Κεφτέδες κοτόπουλο σοφρίτο με πουρέ

Το παραδοσιακό σοφρίτο συναντά τους κεφτέδες από κιμά κοτόπουλου σε μια εκδοχή πιο ανάλαφρη, αλλά με όλη τη χαρακτηριστική του γεύση

Κεφτέδες κοτόπουλο σοφρίτο με πουρέ
Σκόρδο, μαϊντανός και ξίδι δίνουν τον γνώριμο κερκυραϊκό χαρακτήρα, με τον πουρέ να γίνεται το τέλειο φόντο για τη μελωμένη σάλτσα.

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