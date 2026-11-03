Κεφτέδες κοτόπουλο σοφρίτο με πουρέ
Κεφτέδες κοτόπουλο σοφρίτο με πουρέ
Το παραδοσιακό σοφρίτο συναντά τους κεφτέδες από κιμά κοτόπουλου σε μια εκδοχή πιο ανάλαφρη, αλλά με όλη τη χαρακτηριστική του γεύση
Σκόρδο, μαϊντανός και ξίδι δίνουν τον γνώριμο κερκυραϊκό χαρακτήρα, με τον πουρέ να γίνεται το τέλειο φόντο για τη μελωμένη σάλτσα.
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Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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