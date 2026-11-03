Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (3/11/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (3/11/2026)

Η Τρίτη θέλει ένα μενού γεμάτο γεύση, αγαπημένες ελληνικές συνταγές και μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο νόστιμη.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (3/11/2026)
Σήμερα, αφήνουμε τις γνώριμες μυρωδιές της σπιτικής κουζίνας να γεμίσουν το τραπέζι, με προτάσεις που συνδυάζουν παραδοσιακές γεύσεις και δημιουργικές πινελιές.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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