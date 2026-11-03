Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (3/11/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (3/11/2026)
Η Τρίτη θέλει ένα μενού γεμάτο γεύση, αγαπημένες ελληνικές συνταγές και μικρές απολαύσεις που κάνουν τη μέρα πιο νόστιμη.
Σήμερα, αφήνουμε τις γνώριμες μυρωδιές της σπιτικής κουζίνας να γεμίσουν το τραπέζι, με προτάσεις που συνδυάζουν παραδοσιακές γεύσεις και δημιουργικές πινελιές.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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