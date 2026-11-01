Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (1/11/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (1/11/2026)
Κυριακή, 1η Νοεμβρίου σήμερα, και υποδεχόμαστε τον τελευταίο μήνα του φθινοπώρου με ένα μενού αφιερωμένο σε φαγητά που έχουν συνδεθεί με την εικόνα της οικογένειας συγκεντρωμένης γύρω από το τραπέζι
Η σπανακόπιτα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά ενός κυριακάτικου γεύματος και εμείς σας δίνουν τη συνταγή για να την φτιάξετε πανεύκολα.
Επίσης, θα φτιάξουμε μία παντζαροσαλάτα που θα συνοδεύσουμε με σκορδαλιά αμυγδάλου και για κυρίως θα ψήσουμε παϊδάκια στη λαδόκολλα, τα οποία θα σερβίρουμε με μελωμένες πατάτες φούρνου. Για επιδόρπιο, τέλος, θα ετοιμάσουμε ένα εύκολο μιλφέιγ με σφολιατίνια. Καλό μήνα!
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Επίσης, θα φτιάξουμε μία παντζαροσαλάτα που θα συνοδεύσουμε με σκορδαλιά αμυγδάλου και για κυρίως θα ψήσουμε παϊδάκια στη λαδόκολλα, τα οποία θα σερβίρουμε με μελωμένες πατάτες φούρνου. Για επιδόρπιο, τέλος, θα ετοιμάσουμε ένα εύκολο μιλφέιγ με σφολιατίνια. Καλό μήνα!
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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