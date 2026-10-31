Κριτική – Καφενείο 1987: Η νοστιμιά κρίνεται στις λεπτομέρειες
CANTINA
Καφενείο 1987 Κολωνάκι εστιατόρια στο Κολωνάκι

Κριτική – Καφενείο 1987: Η νοστιμιά κρίνεται στις λεπτομέρειες

Επιστρέψαμε στο Καφενείο 1987 για τα μαγειρευτά της σεφ Κυριακή Φωτοπούλου. Βρήκαμε σπιτική νοστιμιά, μερικές αστοχίες και ένα μωσαϊκό που άξιζε την τελευταία κουταλιά.

Κριτική – Καφενείο 1987: Η νοστιμιά κρίνεται στις λεπτομέρειες

Στο Καφενείο 1987 της οδού Λουκιανού, η σεφ Κυριακή Φωτοπούλου δίνει τη δική της γεύση στην ελληνική κουζίνα. Επιστρέψαμε μετά από ένα χρόνο για τα μαγειρευτά της και βρήκαμε σπιτική νοστιμιά, μερικές αστοχίες και ένα μωσαϊκό που άξιζε την τελευταία κουταλιά.

Τέλος Οκτωβρίου και τα τραπέζια στο κατηφορικό πεζοδρόμιο της Λουκιανού ήταν όλα γεμάτα. Η βραδιά γλυκιά, τα παράθυρα της σάλας ανοιχτά και οι παρέες μέσα και έξω να μοιάζουν κομμάτι της ίδιας συντροφιάς. Στα περισσότερα τραπέζια νέος κόσμος, σε έναν χώρο που κρατά κάτι από το παλιό Κολωνάκι, χωρίς να απαιτεί από τους θαμώνες του να το έχουν προλάβει.

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