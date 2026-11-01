Εβδομαδιαίο μενού με 47,45€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές
Εβδομαδιαίο μενού με 47,45€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές
Ένα νόστιμο και ισορροπημένο εβδομαδιαίο μενού δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό
Με σωστό προγραμματισμό, έξυπνες επιλογές υλικών και λίγη δημιουργικότητα στην κουζίνα, μπορούμε να απολαμβάνουμε καθημερινά σπιτικό φαγητό, κρατώντας το κόστος ανά μερίδα σε χαμηλά επίπεδα.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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