Εβδομαδιαίο μενού με 47,45€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές
CANTINA
εβδομαδιαίο μενού

Εβδομαδιαίο μενού με 47,45€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές

Ένα νόστιμο και ισορροπημένο εβδομαδιαίο μενού δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Εβδομαδιαίο μενού με 47,45€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές
Με σωστό προγραμματισμό, έξυπνες επιλογές υλικών και λίγη δημιουργικότητα στην κουζίνα, μπορούμε να απολαμβάνουμε καθημερινά σπιτικό φαγητό, κρατώντας το κόστος ανά μερίδα σε χαμηλά επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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