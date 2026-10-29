ΠΑΔΑ και Μαρίνος Σουράνης διδάσκουν στην Τήνο την ωρίμανση ψαριών

Σήμερα, η εμπειρία από την έρευνα στο εργαστήριο της Μαραθιάς στην Τήνο γίνεται μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που συνδέει την επιστήμη των τροφίμων με την πρακτική της επαγγελματικής κουζίνας.