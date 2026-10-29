ΠΑΔΑ και Μαρίνος Σουράνης διδάσκουν στην Τήνο την ωρίμανση ψαριών
CANTINA
Μαρίνος Σουράνης Ωρίμανση ψαριών ΠΑΔΑ

ΠΑΔΑ και Μαρίνος Σουράνης διδάσκουν στην Τήνο την ωρίμανση ψαριών

Η ωρίμανση ψαριών αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και αμφισβήτηση, όπως θυμάται ο Μαρίνος Σουράνης από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησής του με την τεχνική

ΠΑΔΑ και Μαρίνος Σουράνης διδάσκουν στην Τήνο την ωρίμανση ψαριών
Σήμερα, η εμπειρία από την έρευνα στο εργαστήριο της Μαραθιάς στην Τήνο γίνεται μέρος ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που συνδέει την επιστήμη των τροφίμων με την πρακτική της επαγγελματικής κουζίνας.

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