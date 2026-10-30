Γιατί είναι σημαντικός ο Φίλιππος Χρονόπουλος;
Γιατί είναι σημαντικός ο Φίλιππος Χρονόπουλος;
Ευγενής, χαμηλών τόνων, εργατικός, φιλόδοξος και αποτελεσματικός, ο Φίλιππος Χρονόπουλος γράφει τη δική του ιστορία.
Ο «Le Grec», όπως τον αποκαλούν στη Γαλλία, πήρε το πρώτο του Michelin στο Παρίσι στα 31 του, το δεύτερο στα 36 και στα 39 του ανέλαβε τα ηνία του διάστερου ιστορικού Le Taillevent, διατηρώντας μάλιστα τα αστέρια του για το 2026. Γεννημένος στην Αθήνα πριν από περίπου 40 χρόνια, εκδήλωσε στα 17 του την επιθυμία να γίνει ζαχαροπλάστης.
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