Η επιστήμη πίσω από την τέλεια κρεμμυδόσουπα

Το κρεμμύδι μάς έχει συνηθίσει σε έναν μάλλον διακριτικό ρόλο στην κουζίνα. Συνήθως το ψιλοκόβουμε, το σοτάρουμε για λίγα λεπτά και το αφήνουμε να υποστηρίξει τη γεύση των υπόλοιπων υλικών. Οι Γάλλοι, ωστόσο, αποφάσισαν να του δώσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.