Η επιστήμη πίσω από την τέλεια κρεμμυδόσουπα
Η επιστήμη πίσω από την τέλεια κρεμμυδόσουπα
Η κρεμμυδόσουπα είναι ένα κλασικό πιάτο της γαλλικής κουζίνας που αποδεικνύει πώς τα πιο απλά υλικά μπορούν να δώσουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Το κρεμμύδι μάς έχει συνηθίσει σε έναν μάλλον διακριτικό ρόλο στην κουζίνα. Συνήθως το ψιλοκόβουμε, το σοτάρουμε για λίγα λεπτά και το αφήνουμε να υποστηρίξει τη γεύση των υπόλοιπων υλικών. Οι Γάλλοι, ωστόσο, αποφάσισαν να του δώσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
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