Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (29/10/2026)

Από ένα γρήγορο και λαχταριστό σνακ μέχρι ένα χορταστικό, ζεστό κυρίως πιάτο, οι σημερινές προτάσεις καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας, με φρέσκες ιδέες και υλικά που δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στο τραπέζι μας.