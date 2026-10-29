Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (29/10/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (29/10/2026)

Το σημερινό μενού της Πέμπτης είναι γεμάτο γεύσεις που συνδυάζουν την καθημερινή ευκολία με τη σπιτική θαλπωρή.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (29/10/2026)
Από ένα γρήγορο και λαχταριστό σνακ μέχρι ένα χορταστικό, ζεστό κυρίως πιάτο, οι σημερινές προτάσεις καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας, με φρέσκες ιδέες και υλικά που δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στο τραπέζι μας.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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