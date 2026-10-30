Σίδηρος: Ποιες τροφές πρέπει να συνδυάζουμε για καλύτερη απορρόφηση
Σίδηρος: Ποιες τροφές πρέπει να συνδυάζουμε για καλύτερη απορρόφηση
Ο σίδηρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας.
Αποτελεί βασικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα. Παράλληλα, συμμετέχει σε πολλές σημαντικές λειτουργίες, όπως η παραγωγή ενέργειας, η φυσιολογική λειτουργία των μυών και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
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