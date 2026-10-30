5 κυριακάτικα φαγητά που μάς λύνουν τα χέρια μεσοβδόμαδα
CANTINA

5 κυριακάτικα φαγητά που μάς λύνουν τα χέρια μεσοβδόμαδα

Το κυριακάτικο φαγητό μπορεί να μας γλιτώσει από το μαγείρεμα της Τετάρτης, αρκεί να υπολογίσουμε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να ξέρουμε πώς θα την αξιοποιήσουμε

5 κυριακάτικα φαγητά που μάς λύνουν τα χέρια μεσοβδόμαδα
Την Κυριακή έχουμε συνήθως περισσότερο χρόνο για μαγείρεμα. Βάζουμε το ταψί στον φούρνο, αφήνουμε την κατσαρόλα να σιγοβράσει και ετοιμάζουμε φαγητά που τις καθημερινές δύσκολα προλαβαίνουμε. Γιατί, λοιπόν, να μη μαγειρέψουμε μεγαλύτερη ποσότητα, ώστε να έχουμε έτοιμη τη βάση για ένα ακόμη γεύμα μέσα στην εβδομάδα;

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