Halloween στο Λονδίνο: 5 ξεχωριστές εμπειρίες για afternoon tea

Λαμπερό και παραμυθένιο τα Χριστούγεννα, παραδοσιακό όταν το απαιτούν οι καθιερωμένοι εθιμοτυπικοί εορτασμοί, ντυμένο στα κόκκινα και τα χρυσά για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, πλουμιστό στο καρναβάλι του Notting Hill, το Λονδίνο δε διστάζει να μεταμορφωθεί με κάθε αφορμή, παραμένοντας πάντα συναρπαστικό. Την εποχή που διανύουμε και εν όψη του Halloween, μας υποδέχεται με σκηνικά που θυμίζουν ένα τρομακτικό, σκοτεινό κι ανατριχιαστικό βασίλειο, μετατρέποντας και αυτή την περίσταση σε ευκαιρία για διασκέδαση, πάρτι και ασυνήθιστες εμπειρίες για κάθε ηλικία.