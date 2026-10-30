Halloween στο Λονδίνο: 5 ξεχωριστές εμπειρίες για afternoon tea
Halloween στο Λονδίνο: 5 ξεχωριστές εμπειρίες για afternoon tea
«Κολασμένα» γλυκά και «διαβολικά» νόστιμα συνοδευτικά του τσαγιού, αποδεικνύουν ότι ο τρόμος μπορεί να έχει υπέροχη γεύση
Λαμπερό και παραμυθένιο τα Χριστούγεννα, παραδοσιακό όταν το απαιτούν οι καθιερωμένοι εθιμοτυπικοί εορτασμοί, ντυμένο στα κόκκινα και τα χρυσά για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, πλουμιστό στο καρναβάλι του Notting Hill, το Λονδίνο δε διστάζει να μεταμορφωθεί με κάθε αφορμή, παραμένοντας πάντα συναρπαστικό. Την εποχή που διανύουμε και εν όψη του Halloween, μας υποδέχεται με σκηνικά που θυμίζουν ένα τρομακτικό, σκοτεινό κι ανατριχιαστικό βασίλειο, μετατρέποντας και αυτή την περίσταση σε ευκαιρία για διασκέδαση, πάρτι και ασυνήθιστες εμπειρίες για κάθε ηλικία.
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