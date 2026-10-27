Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε

Δίνει βελούδινη υφή, δροσερή οξύτητα και πλούσια γεύση σε σούπες, όπως η κλασική κοτόσουπα, αλλά και σε μαγειρευτά με λαχανικά, κεφτεδάκια ή ντολμαδάκια. Κι όμως, όσο απλή κι αν φαίνεται η διαδικασία του, κρύβει μια παγίδα. Αν δεν προσέξουμε τη θερμοκρασία και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τα υλικά, το μείγμα μπορεί να κόψει, να γεμίσει μικρούς σβόλους ή να χάσει τη λεία, κρεμώδη υφή του.