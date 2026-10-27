Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε
Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε
Το αυγολέμονο είναι από εκείνες τις μικρές μαγειρικές λεπτομέρειες που μπορούν να απογειώσουν ένα πιάτο.
Δίνει βελούδινη υφή, δροσερή οξύτητα και πλούσια γεύση σε σούπες, όπως η κλασική κοτόσουπα, αλλά και σε μαγειρευτά με λαχανικά, κεφτεδάκια ή ντολμαδάκια. Κι όμως, όσο απλή κι αν φαίνεται η διαδικασία του, κρύβει μια παγίδα. Αν δεν προσέξουμε τη θερμοκρασία και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τα υλικά, το μείγμα μπορεί να κόψει, να γεμίσει μικρούς σβόλους ή να χάσει τη λεία, κρεμώδη υφή του.
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