Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε
CANTINA
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Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε

Το αυγολέμονο είναι από εκείνες τις μικρές μαγειρικές λεπτομέρειες που μπορούν να απογειώσουν ένα πιάτο.

Lidl House Athens: Αυγολέμονο που δεν κόβει-Τα μυστικά και τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε
Δίνει βελούδινη υφή, δροσερή οξύτητα και πλούσια γεύση σε σούπες, όπως η κλασική κοτόσουπα, αλλά και σε μαγειρευτά με λαχανικά, κεφτεδάκια ή ντολμαδάκια. Κι όμως, όσο απλή κι αν φαίνεται η διαδικασία του, κρύβει μια παγίδα. Αν δεν προσέξουμε τη θερμοκρασία και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τα υλικά, το μείγμα μπορεί να κόψει, να γεμίσει μικρούς σβόλους ή να χάσει τη λεία, κρεμώδη υφή του.

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