Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της
CANTINA
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Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της

Η κολοκύθα είναι ταυτισμένη με το φθινόπωρο και τις κρύες ημέρες, προσφέροντας θαλπωρή στο τραπέζι μας με τη γλύκα, το θερμό της χρώμα και την πληθωρικότητα του χαρακτήρα της.

Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της
Ιδιαίτερη περίπτωση εδέσματος που μπορεί να μεταμορφωθεί από σούπα και πουρέ έως γέμιση για γλυκές και αλμυρές πίτες. Ωστόσο, η κολοκύθα δεν είναι μία. Διάφορα είδη της προσφέρουν διαφορετικό γευστικό προφίλ, με κάποια σαφώς πιο νόστιμα απ’ τα άλλα, οπότε προσέξτε τι κολοκύθα θα διαλέξετε.

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