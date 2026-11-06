Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της
Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της
Η κολοκύθα είναι ταυτισμένη με το φθινόπωρο και τις κρύες ημέρες, προσφέροντας θαλπωρή στο τραπέζι μας με τη γλύκα, το θερμό της χρώμα και την πληθωρικότητα του χαρακτήρα της.
Ιδιαίτερη περίπτωση εδέσματος που μπορεί να μεταμορφωθεί από σούπα και πουρέ έως γέμιση για γλυκές και αλμυρές πίτες. Ωστόσο, η κολοκύθα δεν είναι μία. Διάφορα είδη της προσφέρουν διαφορετικό γευστικό προφίλ, με κάποια σαφώς πιο νόστιμα απ’ τα άλλα, οπότε προσέξτε τι κολοκύθα θα διαλέξετε.
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