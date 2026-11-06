Κολοκύθα: Ποια διαλέγουμε και πώς αναδεικνύουμε τη νοστιμιά της

Ιδιαίτερη περίπτωση εδέσματος που μπορεί να μεταμορφωθεί από σούπα και πουρέ έως γέμιση για γλυκές και αλμυρές πίτες. Ωστόσο, η κολοκύθα δεν είναι μία. Διάφορα είδη της προσφέρουν διαφορετικό γευστικό προφίλ, με κάποια σαφώς πιο νόστιμα απ’ τα άλλα, οπότε προσέξτε τι κολοκύθα θα διαλέξετε.