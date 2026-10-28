Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)

Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς τιμούμε την εθνική μας επέτειο και βρίσκουμε την ευκαιρία να περάσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας γύρω από το τραπέζι