Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας τι τρώμε την 28η Οκτωβρίου

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)

Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς τιμούμε την εθνική μας επέτειο και βρίσκουμε την ευκαιρία να περάσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας γύρω από το τραπέζι

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)
Το μενού μας, λοιπόν, κινείται σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς, συνδυάζοντας αγαπημένες παραδοσιακές γεύσεις με πιο δημιουργικές προτάσεις, εποχικά υλικά και τη θαλπωρή της σπιτικής κουζίνας.

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