Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου (28/10/2026)
Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς τιμούμε την εθνική μας επέτειο και βρίσκουμε την ευκαιρία να περάσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας γύρω από το τραπέζι
Το μενού μας, λοιπόν, κινείται σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς, συνδυάζοντας αγαπημένες παραδοσιακές γεύσεις με πιο δημιουργικές προτάσεις, εποχικά υλικά και τη θαλπωρή της σπιτικής κουζίνας.
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