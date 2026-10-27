Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (27/10/2026)

Οι σημερινές μας προτάσεις είναι ιδανικές για όσους επιθυμούν να τρέφονται υγιεινά, αλλά και για εκείνους που ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, αποδεικνύοντας πως ένα μενού χωρίς κρέας μπορεί να είναι εξίσου νόστιμο, χορταστικό και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.