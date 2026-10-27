Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (27/10/2026)
CANTINA
μενού το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (27/10/2026)

Τρίτη σήμερα και το μενού μας περιλαμβάνει τρεις ελαφριές, θρεπτικές και γεμάτες γεύση συνταγές, που συνδυάζουν την απόλαυση με την ισορροπημένη διατροφή

Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (27/10/2026)
Οι σημερινές μας προτάσεις είναι ιδανικές για όσους επιθυμούν να τρέφονται υγιεινά, αλλά και για εκείνους που ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή, αποδεικνύοντας πως ένα μενού χωρίς κρέας μπορεί να είναι εξίσου νόστιμο, χορταστικό και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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