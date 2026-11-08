Φιλίππο Μαρινέττι: O άνθρωπος που ήθελε να απαγορεύσει τα μακαρόνια
Φιλίππο Μαρινέττι: O άνθρωπος που ήθελε να απαγορεύσει τα μακαρόνια
Τι ήταν η cucina futurista; Ο Marinetti κήρυξε πόλεμο στα μακαρόνια και σχεδίασε μια κουζίνα με παράξενα πιάτα που έφτασε μέχρι την Αθήνα.
Το 1930, ο Φιλίππο Τομάζο Μαρινέττι ιδρυτής του Φουτουρισμού, είχε την (μάλλον) εξωφρενική ιδέα οι Ιταλοί να σταματήσουν να τρώνε μακαρόνια. Ακούγεται σαν μία ακόμη από τις προκλήσεις του, μόνο που αυτή τη φορά ο στόχος ήταν πολύ πιο φιλόδοξος: ήθελε να αλλάξει συνολικά τον τρόπο που έτρωγαν οι Ιταλοί. Η cucina futurista, η φουτουριστική κουζίνα, γεννήθηκε σε μια εποχή που το κίνημα είχε ήδη κηρύξει πόλεμο στην προσκόλληση στο παρελθόν και εξυμνούσε τις μηχανές, την ταχύτητα και τη νέα τεχνολογία. Σειρά είχε το τραπέζι.
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