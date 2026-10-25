Ο Γιάννης Αλαμπάνος αφηγείται την ιστορία του Galaxy

Ο Γιάννης Αλαμπάνος κάθεται σε ένα σκαμπό στην άκρη του μπαρ του Galaxy της οδού Σταδίου. Δείχνει ήρεμος. Κοιτά διακριτικά τους πελάτες με εκείνο το βλέμμα που μόνο η εμπειρία φέρνει.

Ο άνθρωπος που στέκεται απέναντί μου είναι γεμάτος μνήμες. Δούλεψε για δεκαετίες πίσω από την μπάρα του Galaxy. Πια παραμένει πρωταγωνιστής ενός από τους εμβληματικούς χώρους εστίασης της Αθήνας με τον δικό του τρόπο. Παρατηρεί τις ανάγκες των πελατών. Συχνά βοηθά τον Στέλιο, τον βασικό μπάρμαν του Galaxy, αλλά και τον γιο του, τον Κώστα Αλαμπάνο, που πια έχει αναλάβει μέρος των ευθυνών του μαγαζιού. Το Galaxy της οδού Σταδίου είναι θεσμός για την πόλη.



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