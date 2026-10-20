Έχει πραγματικά γεύση το νερό;
CANTINA
AQUA Carpatica

Έχει πραγματικά γεύση το νερό;

Στο τραπέζι συζητάμε για την οξύτητα ενός κρασιού, την πικράδα του ελαιολάδου, τη γλύκα μιας ώριμης ντομάτας. Το νερό, παρότι συνοδεύει κάθε πιάτο, σπάνια γίνεται μέρος της ίδιας κουβέντας.

Έχει πραγματικά γεύση το νερό;

Όμως, υπάρχουν νερά που μας φαίνονται πιο απαλά, ενώ άλλα αφήνουν μια ελαφριά μεταλλική αίσθηση. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια που προτιμούμε ακόμη και αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς γιατί. Τελικά, έχει το νερό γεύση;

Η απάντηση είναι ναι. Το νερό που πίνουμε δεν αποτελείται απλά από μόρια H₂O. Περιέχει μεταλλικά στοιχεία και άλατα, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και συνδυασμούς, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του γευστικού του χαρακτήρα. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και τα διττανθρακικά είναι μέρος αυτής της σύνθεσης. Οι διαφορές μπορεί να είναι λεπτές, αλλά γίνονται αντιληπτές όταν δοκιμάζουμε πιο προσεκτικά.

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