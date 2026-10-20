Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (20/10/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (20/10/2026)
Σήμερα Τρίτη, στρώνουμε το τραπέζι με διάθεση για μικρές γευστικές απολαύσεις και πιάτα που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο νόστιμη.
Το μενού της ημέρας έχει εκείνη τη γνώριμη, σπιτική θαλπωρή που δεν χρειάζεται πολλά για να σε κερδίσει, μόνο καλές πρώτες ύλες, μεράκι και συνδυασμούς που ξυπνούν την όρεξη.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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