Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (20/10/2026)

Το μενού της ημέρας έχει εκείνη τη γνώριμη, σπιτική θαλπωρή που δεν χρειάζεται πολλά για να σε κερδίσει, μόνο καλές πρώτες ύλες, μεράκι και συνδυασμούς που ξυπνούν την όρεξη.