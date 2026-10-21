Το τέλειο τηγάνισμα: Πόσο ζεστό πρέπει να είναι το λάδι για τραγανή κρούστα;

Για αρκετούς, μάλιστα, αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι το μαγείρεμα εξελίσσεται σωστά. Η συμβουλή «άσε πρώτα το λάδι να κάψει» περνά από γενιά σε γενιά, μαζί με συνταγές για κεφτέδες, τηγανητά κολοκυθάκια και ψάρια με τραγανή κρούστα. Πόση επιστήμη κρύβεται, όμως, σε αυτή τη φαινομενικά απλή οδηγία;