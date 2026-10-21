Το τέλειο τηγάνισμα: Πόσο ζεστό πρέπει να είναι το λάδι για τραγανή κρούστα;
CANTINA
Τηγάνισμα λάδι στο τηγάνι

Το τέλειο τηγάνισμα: Πόσο ζεστό πρέπει να είναι το λάδι για τραγανή κρούστα;

Το χαρακτηριστικό τσιτσίρισμα της πατάτας που πέφτει στο τηγάνι με το λάδι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήχους της κουζίνας.

Το τέλειο τηγάνισμα: Πόσο ζεστό πρέπει να είναι το λάδι για τραγανή κρούστα;
Για αρκετούς, μάλιστα, αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι το μαγείρεμα εξελίσσεται σωστά. Η συμβουλή «άσε πρώτα το λάδι να κάψει» περνά από γενιά σε γενιά, μαζί με συνταγές για κεφτέδες, τηγανητά κολοκυθάκια και ψάρια με τραγανή κρούστα. Πόση επιστήμη κρύβεται, όμως, σε αυτή τη φαινομενικά απλή οδηγία;

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