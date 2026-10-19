Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (19/10/2026)
CANTINA
Μενού ημέρας τι μαγειρεύουμε σήμερα

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (19/10/2026)

Το μενού της Δευτέρας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εβδομάδας και μας δίνει την ευκαιρία να οργανώσουμε τα γεύματά μας με απλές, νόστιμες και θρεπτικές επιλογές.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (19/10/2026)
Είτε αναζητάμε ιδέες για ένα χορταστικό πρωινό είτε για το μεσημεριανό τραπέζι, οι σπιτικές συνταγές μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και απολαυστική.

Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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