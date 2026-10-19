Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (19/10/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (19/10/2026)
Το μενού της Δευτέρας σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εβδομάδας και μας δίνει την ευκαιρία να οργανώσουμε τα γεύματά μας με απλές, νόστιμες και θρεπτικές επιλογές.
Είτε αναζητάμε ιδέες για ένα χορταστικό πρωινό είτε για το μεσημεριανό τραπέζι, οι σπιτικές συνταγές μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και απολαυστική.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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