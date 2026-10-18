Εβδομαδιαίο μενού με 30,13€ το άτομο – Δείτε τις 21 συνταγές

Αγαπημένα σπιτικά φαγητά, με λαχανικά, κρέας, ψάρι, τυριά και απλά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας, συνδυάζονται με πρωτότυπες ιδέες που δίνουν ποικιλία στην καθημερινή διατροφή.Από ζεστά μαγειρευτά και θρεπτικές σούπες μέχρι γρήγορα σνακ, λαχταριστά πρωινά και ελαφριά γλυκά, συγκεντρώσαμε 21 συνταγές με αναλυτικό κόστος ανά μερίδα. Έτσι, μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα γεύματα της εβδομάδας και να απολαύσετε σπιτικές γεύσεις που θα ευχαριστήσουν όλη την οικογένεια.