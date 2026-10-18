Ρυζοκεφτεδάκια με γλυκοπατάτα, φέτα και γραβιέρα
Ρυζοκεφτεδάκια με γλυκοπατάτα, φέτα και γραβιέρα
Περίσσεψε ρύζι; Φτιάξτε νόστιμα ρυζοκεφτεδάκια, με γλυκοπατάτα, φέτα και γραβιέρα. Ένα αλμυρό σνακ για μικρούς και μεγάλους.
Διαδικασία
Βήμα 1
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα