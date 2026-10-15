Το σπανάκι θέλει τον τρόπο του: Όλα τα μυστικά για να το μαγειρέψουμε νόστιμα
CANTINA
Σπανάκι

Το σπανάκι θέλει τον τρόπο του: Όλα τα μυστικά για να το μαγειρέψουμε νόστιμα

Πώς καθαρίζουμε το φρέσκο σπανάκι, πώς προετοιμάζουμε το κατεψυγμένο και πώς διατηρούμε το ζωηρό χρώμα; Όλα τα μυστικά για σωστό μαγείρεμα.

Το σπανάκι θέλει τον τρόπο του: Όλα τα μυστικά για να το μαγειρέψουμε νόστιμα

Κάθε φορά που σκέφτομαι σπανάκι στο μυαλό μου έρχεται ο Ποπάυ, το καρτούν-ναύτης που τρώγοντας σπανάκι, διατηρούσε τη μεγάλη δύναμή του. Οπότε, υποσυνείδητα ελπίζω να συμβεί αυτό και σε μένα. Πέρα από τα αστεία, όμως, το σπανάκι εκτός από ωφέλιμο είναι και τόσο νόστιμο, που θα το χαρακτήριζα «γαστρονομικό υλικό» καθώς έχει πολλές δημοφιλείς εφαρμογές. Από πίτες και γέμιση σε ζυμαρικά, μέχρι σπανακόρυζο και σοτέ συνοδευτικό σε πιάτα.

Ξέρω ότι πολλοί έχουν κάποιες απορίες σε σχέση με τον τρόπο προετοιμασίας και μαγειρέματός του, όπως για παράδειγμα πώς το καθαρίζουμε αποτελεσματικά, πώς χειριζόμαστε το φρέσκο σπανάκι, πώς το κατεψυγμένο, κ.ά.. Ας δούμε, λοιπόν, τι ισχύει, ώστε να γίνουμε ειδικοί στη σωστή διαχείριση αυτού του ιδιαίτερου υλικού.

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