5 ταβέρνες για καλό μαγειρευτό στην Αθήνα
CANTINA
Ταβέρνες

5 ταβέρνες για καλό μαγειρευτό στην Αθήνα

Οι επιλογές είναι πολλές, αλλά σε κάποιες ταβέρνες επιστρέφουμε σταθερά για τα λαδερά, τα γιαχνιστά, το κοκκινιστό και το αρνάκι λεμονάτο.

5 ταβέρνες για καλό μαγειρευτό στην Αθήνα

Το μαγειρευτό φαγητό είναι το απαύγασμα μιας κουζίνας που για πολλούς έχει θεωρηθεί, και όχι άδικα, η κορυφαία στον κόσμο. Μιλώ για την ελληνική, και αυτό το γοητευτικό πάντρεμα εκατοντάδων τοπικών αναφορών που δημιουργεί το εθνικό μας γαστρονομικό μωσαϊκό, τη συλλογική γαστρονομική μας μνήμη και την εξέλιξή αυτής.

Τίποτα δεν μένει κρυφό πάνω από μια κατσαρόλα, καμία αδυναμία δεν κρύβεται στο μαγειρικό φως ενός μελωμένου φαγητού. Εδώ είναι που κρίνεται αποκλειστικά η νοστιμιά. Χρειάζεται υπομονή, καλή πρώτη ύλη και μια συνταγή δοκιμασμένη ξανά και ξανά, συνήθως πέρα από γενιές, περασμένη από χέρι σε χέρι σε μια οικογενειακή κουζίνα.

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