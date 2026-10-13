Γιατί οι γιαγιάδες πετούσαν λιγότερο φαγητό από εμάς;

Το μπαγιάτικο ψωμί γινόταν αυγόφετες, τα ώριμα φρούτα μαρμελάδα και το φαγητό που περίσσευε δεν πετιόταν. Η μηδενική σπατάλη τροφίμων ήταν μόνο θέμα νοικοκυροσύνης; Συχνά λέμε ότι οι γιαγιάδες μας δεν πετούσαν τίποτα. Κρατούσαν ακόμη και το τελευταίο κομμάτι ψωμί, αξιοποιούσαν τα περισσεύματα της προηγούμενης ημέρας και έβρισκαν τρόπο να μαγειρέψουν με ελάχιστα υλικά. Σήμερα, αντίθετα, έχουμε ψυγεία με διαφορετικές ζώνες συντήρησης, καταψύκτες, συσκευασίες που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και πρόσβαση σε τρόφιμα όλες τις εποχές του χρόνου. Κι όμως, εξακολουθούμε να πετάμε μεγάλες ποσότητες φαγητού.

Τι έχει αλλάξει; Η εύκολη απάντηση είναι ότι οι παλαιότερες γενιές γνώριζαν καλύτερα την αξία του φαγητού. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη. Πίσω από τις συνήθειες των γιαγιάδων μας υπήρχαν η φτώχεια, η εμπειρία της πείνας, ο φόβος της στέρησης και πολλές ώρες οικιακής εργασίας, που συνήθως αναλάμβαναν οι γυναίκες.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr