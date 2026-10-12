Εβδομαδιαίο μενού με 40,42€ το άτομο - Δείτε τις 21 συνταγές
CANTINA
εβδομαδιαίο μενού Το μενού της εβδομάδας

Εβδομαδιαίο μενού με 40,42€ το άτομο - Δείτε τις 21 συνταγές

Ένα από τα πιο «βασανιστικά» ερωτήματα, που οι περισσότεροι καλούμαστε να απαντήσουμε καθημερινά, είναι το «τι μαγειρεύουμε σήμερα;».

Εβδομαδιαίο μενού με 40,42€ το άτομο - Δείτε τις 21 συνταγές
Όσο απλή κι αν φαίνεται, η διαμόρφωση ενός μενού που θα ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις όλων των μελών μιας οικογένειας, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι.

Όταν, μάλιστα, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος, τότε ο βαθμός «δυσκολίας» αυξάνεται. Εμείς, συγκεντρώσαμε ιδέες για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και σας προτείνουμε ένα εβδομαδιαίο μενού, με αναλυτικό κόστος ανά μερίδα, για κάθε συνταγή.

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