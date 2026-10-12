Εβδομαδιαίο μενού με 40,42€ το άτομο - Δείτε τις 21 συνταγές
Εβδομαδιαίο μενού με 40,42€ το άτομο - Δείτε τις 21 συνταγές
Ένα από τα πιο «βασανιστικά» ερωτήματα, που οι περισσότεροι καλούμαστε να απαντήσουμε καθημερινά, είναι το «τι μαγειρεύουμε σήμερα;».
Όσο απλή κι αν φαίνεται, η διαμόρφωση ενός μενού που θα ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις όλων των μελών μιας οικογένειας, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι.
Όταν, μάλιστα, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος, τότε ο βαθμός «δυσκολίας» αυξάνεται. Εμείς, συγκεντρώσαμε ιδέες για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και σας προτείνουμε ένα εβδομαδιαίο μενού, με αναλυτικό κόστος ανά μερίδα, για κάθε συνταγή.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Όταν, μάλιστα, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος, τότε ο βαθμός «δυσκολίας» αυξάνεται. Εμείς, συγκεντρώσαμε ιδέες για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και σας προτείνουμε ένα εβδομαδιαίο μενού, με αναλυτικό κόστος ανά μερίδα, για κάθε συνταγή.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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