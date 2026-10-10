Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer
CANTINA
Air fryer Ψητό Κοτόπουλο

Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer

Το ψητό κοτόπουλο είναι η ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν μία διατροφή χαμηλών λιπαρών. Με τα κατάλληλα καρυκεύματα και μία σαλάτα για συνοδευτικό, γίνεται ένα πολύ νόστιμο και χορταστικό γεύμα

Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer
Διαδικασία
Βήμα  1
Σε ένα μπολ, βάζουμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο και το αφήνουμε να μαριναριστεί για 30'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης