Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer

Το ψητό κοτόπουλο είναι η ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν μία διατροφή χαμηλών λιπαρών. Με τα κατάλληλα καρυκεύματα και μία σαλάτα για συνοδευτικό, γίνεται ένα πολύ νόστιμο και χορταστικό γεύμα