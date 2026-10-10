Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer
Στήθος κοτόπουλου με μπαχαρικά στο air fryer
Το ψητό κοτόπουλο είναι η ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν μία διατροφή χαμηλών λιπαρών. Με τα κατάλληλα καρυκεύματα και μία σαλάτα για συνοδευτικό, γίνεται ένα πολύ νόστιμο και χορταστικό γεύμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα μπολ, βάζουμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο και το αφήνουμε να μαριναριστεί για 30'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε ένα μπολ, βάζουμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο και το αφήνουμε να μαριναριστεί για 30'.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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