Πού βγαίνουμε για φαγητό τον Οκτώβριο: 8 εστιατόρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η εστιατορική σκηνή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Νέα μενού, αλλαγές στις κουζίνες, διαφορετικές προσεγγίσεις και χώροι που εξελίσσουν την ταυτότητά τους δίνουν κάθε φορά αφορμές για μια νέα ματιά σε όσα συμβαίνουν στις δύο πόλεις.

Αυτόν τον μήνα στρέφουμε την προσοχή μας σε πέντε εστιατόρια στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη. Άλλα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο, άλλα περνούν σε μια επόμενη φάση και άλλα συνεχίζουν να εκφράζουν με συνέπεια την κουζίνα και τη φιλοσοφία τους.