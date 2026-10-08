Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (8/10/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (8/10/2026)

Άλλη μία εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, κι επειδή το μυαλό μας «τρέχει» στο Σαββατοκύριακο, ας ετοιμάσουμε ένα μενού γεμάτο γεύσεις που δεν θα αφήσουν κανέναν στεναχωρημένο.

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Πέμπτη (8/10/2026)
Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, την ημέρα μας με τραγανά τυροκούλουρα, με κασέρι και τυρί cottage, στα οποία ελάχιστοι θα πουν «όχι» και που αποτελούν ιδανικό σνακ για το σπίτι, αλλά και για το τάπερ του σχολείου ή του γραφείου. Αγαπημένο πιάτο είναι επίσης και το γιουβέτσι και γι’ αυτό σας προτείνουμε να το μαγειρέψετε με χωριάτικο λουκάνικο και λάχανο, ενώ για το βραδινό, τα τυλιχτά tacos με κοτόπουλο είναι εξαιρετική και απολύτως χορταστική επιλογή.

Δείτε αναλυτικά το μενού της ημέρας στο cantina.protothema.gr
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