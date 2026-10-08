Όλα τα μυστικά για να μην σβολιάσει η ζύμη για κρέπες
CANTINA
Ζύμη για κρέπες

Όλα τα μυστικά για να μην σβολιάσει η ζύμη για κρέπες

Οι κρέπες είναι σταθερή επιλογή όταν θέλουμε να γευτούμε κάτι νόστιμο και χορταστικό. Ας δούμε πώς δεν θα σβολιάσει η ζύμη.

Όλα τα μυστικά για να μην σβολιάσει η ζύμη για κρέπες
Ας δούμε πώς θα πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα και πώς δεν θα σβολιάσει η ζύμη.

Τα βασικά υλικά για να φτιάξουμε κρέπες είναι το αλεύρι, τα αυγά και το γάλα, μαζί με ελάχιστο αλάτι και βούτυρο. 

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