Όλα τα μυστικά για να μην σβολιάσει η ζύμη για κρέπες

Τα βασικά υλικά για να φτιάξουμε κρέπες είναι το αλεύρι, τα αυγά και το γάλα, μαζί με ελάχιστο αλάτι και βούτυρο.

Ας δούμε πώς θα πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα και πώς δεν θα σβολιάσει η ζύμη.