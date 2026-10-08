Φρέσκο, κατεψυγμένο ή κονσέρβα; Τι είναι τελικά πιο θρεπτικό
CANTINA
Κονσέρβες φρέσκα προϊόντα κατεψυγμένα τρόφιμα

Φρέσκο, κατεψυγμένο ή κονσέρβα; Τι είναι τελικά πιο θρεπτικό

Το «φρέσκο» δεν είναι πάντα πιο θρεπτικό, το κατεψυγμένο διατηρεί μέρος των βιταμινών και η κονσέρβα έχει περισσότερα θρεπτικά συστατικά απ’ όσα πιστεύουμε. Τι αλλάζει σε κάθε περίπτωση;

Φρέσκο, κατεψυγμένο ή κονσέρβα; Τι είναι τελικά πιο θρεπτικό
Όταν ακούμε τη λέξη «φρέσκο», σκεφτόμαστε κάτι που μόλις κόπηκε από το χωράφι. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά έχουν ήδη διανύσει μια διαδρομή μέχρι να φτάσουν στην κουζίνα μας: συγκομιδή, διαλογή, συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση, ράφι και, συχνά, μερικές ακόμη ημέρες στο ψυγείο του σπιτιού.

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