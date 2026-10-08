Σκόνη πρωτεΐνης ή φαγητό: Τι να προτιμήσουμε;

Το shaker έχει αποκτήσει σχεδόν μόνιμη θέση δίπλα στο μπουκάλι του νερού. Στο γυμναστήριο, στο γραφείο, ακόμη και μέσα στην τσάντα, μια δόση πρωτεΐνης μοιάζει συχνά, με τον πιο γρήγορο δρόμο προς τη «σωστή» διατροφή. Την ίδια στιγμή, ένα γιαούρτι, δύο αυγά, μια μερίδα φακές ή ένα κομμάτι ψάρι, εξακολουθούν να κάνουν κάτι πολύ πιο σύνθετο από το να παραδίδουν απλώς μερικά γραμμάρια πρωτεΐνης στον οργανισμό. Κάπου ανάμεσα στην ευκολία της σκόνης και στην πολυπλοκότητα της πραγματικής τροφής βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διατροφικά ερωτήματα των τελευταίων ετών. Χρειάζεται πράγματι ο μέσος άνθρωπος συμπλήρωμα πρωτεΐνης ή αρκεί το πιάτο του;



Τι ακριβώς υπάρχει μέσα σε ένα scoop πρωτεΐνης

Τα περισσότερα συμπληρώματα πρωτεΐνης ξεκινούν από απολύτως γνώριμα τρόφιμα. Η whey προέρχεται από τον ορό του γάλακτος, η καζεΐνη αποτελεί τη βασική πρωτεΐνη του γάλακτος, ενώ οι φυτικές σκόνες μπορούν να προέρχονται από σόγια, αρακά, ρύζι ή άλλες φυτικές πρώτες ύλες. Μέσω διαχωρισμού, διήθησης, συμπύκνωσης ή υδρόλυσης, το τρόφιμο μετατρέπεται σε ένα προϊόν, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και σχετικά μικρή ποσότητα των υπόλοιπων συστατικών του.



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