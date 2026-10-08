3 νέες αφίξεις στη Θεσσαλονίκη και η αναβίωση της Αγοράς Μοδιάνο
3 νέες αφίξεις στη Θεσσαλονίκη και η αναβίωση της Αγοράς Μοδιάνο
Αγορά Μοδιάνο, Κνίσα, Ρεκτιφιέ Special και Λέσχη αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη γαστρονομική σκηνή της Θεσσαλονίκης
Στη δίχως εφησυχασμό γαστρονομική σκηνή της Θεσσαλονίκης, τρία καινούργια εστιατορικά εγχειρήματα θέλουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα, συνδέοντας την αστική κουλτούρα της φιλοξενίας με την κρεατοφαγία και την καθαρή μαγειρική. Παράλληλα, η επαναλειτουργία της εμβληματικής Αγοράς Μοδιάνο σηματοδοτεί την επιστροφή της στις ρίζες της, ως έναν παραδοσιακό, πλέον, πυρήνα τροφίμων και εστίασης.
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