Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (7/10/2026)

Τετάρτη σήμερα και βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας που όλα μοιάζουν λίγο πιο κουραστικά. Γι΄ αυτό και σάς ετοιμάσαμε ένα πλήρες μενού που αποτελείται από comfort γεύσεις, μοσχοβολιστές και χορταστικές.

Ξεκινάμε το πρωινό μας γεύμα με λουκουμάδες που στη ζύμη τους κρύβουν φρέσκο μήλο τριμμένο. Όπως είναι ακόμη ζεστοί τους περιχύνουμε με μέλι και πασπαλίζουμε με τα καρύδια και λίγη κανέλα. Προχωρώντας προς το μεσημέρι, το μενού μας έχει λαζάνια με μανιτάρια και ένα πληθωρικό μείγμα από μοτσαρέλα, γραβιέρα και παρμεζάνα το οποίο ενώνεται αρμονικά με μπεσαμέλ ελαιολάδου. Σκεφτείτε μόνο τα αρώματα που θα μοσχοβολούν καθώς ψήνεται και σίγουρα θα τονωθεί τη διάθεσή σας.



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