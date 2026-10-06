Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (6/10/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (6/10/2026)
Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι μία πολύ κοπιαστική ημέρα με γεμάτο πρόγραμμα και πολλές δραστηριότητες. Γι΄αυτό το μενού μας έχει γεύσεις πλούσιες σε πρωτεΐνη και λαχανικά της εποχής.
Ξεκινάμε με μία πολύχρωμη σαλάτα με κινόα, γλυκοπατάτα, ξινόμηλο και σταφίδα. Για το μεσημεριανό μας μαγειρεύουμε χοιρινή σπάλα με κρεμμύδια, ξερά σύκα και τη συνοδεύουμε με ψητή γλυκοπατάτα αρτυμένη με αρωματικό θυμάρι. Για το βραδινό γεύμα, κρατάμε μία μερίδα από το μεσημεριανό μας και φτιάχνουμε ζουμερές τηγανίτες με τριμμένο κολοκυθάκι που συνοδεύεται με σάλτσα από στραγγιστό γιαούρτι στο πλάι.
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