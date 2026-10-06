Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (6/10/2026)

Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι μία πολύ κοπιαστική ημέρα με γεμάτο πρόγραμμα και πολλές δραστηριότητες. Γι΄αυτό το

μας έχει γεύσεις πλούσιες σε πρωτεΐνη και λαχανικά της εποχής.