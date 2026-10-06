Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο
Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο
Οι πατάτες γιαχνί αποτελούν από μόνες τους ένα εξαιρετικό πιάτο. Ταιριάζουν, όμως, άψογα και με χωριάτικο λουκάνικο, εάν δεν θέλουμε να τις μαγειρέψουμε σκέτες.
Διαδικασία
Βήμα 1
Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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