Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο
CANTINA
Πατάτες γιαχνί λουκάνικο με πατάτες γιαχνί

Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο

Οι πατάτες γιαχνί αποτελούν από μόνες τους ένα εξαιρετικό πιάτο. Ταιριάζουν, όμως, άψογα και με χωριάτικο λουκάνικο, εάν δεν θέλουμε να τις μαγειρέψουμε σκέτες.

Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο
Διαδικασία
Βήμα 1
Σοτάρουμε το λουκάνικο και το κρεμμύδι στο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης