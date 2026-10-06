Πατάτες γιαχνί με λουκάνικο χωριάτικο

Οι πατάτες γιαχνί αποτελούν από μόνες τους ένα εξαιρετικό πιάτο. Ταιριάζουν, όμως, άψογα και με χωριάτικο λουκάνικο, εάν δεν θέλουμε να τις μαγειρέψουμε σκέτες.