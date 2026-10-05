Η γοητεία της πικρής γεύσης: Από τα άγρια χόρτα στο fine dining
CANTINA

Η γοητεία της πικρής γεύσης: Από τα άγρια χόρτα στο fine dining

Η πικρή γεύση από τα χόρτα και το ε.π. ελαιόλαδο στο fine dining και τα κοκτέιλ. Οι συνδυασμοί των σεφ και όσα προσέχουμε όταν δοκιμάζουμε πικρά πιάτα

Η γοητεία της πικρής γεύσης: Από τα άγρια χόρτα στο fine dining
Η γλυκιά γεύση μάς κερδίζει εύκολα, ενώ η πικρή γεύση συχνά μας κάνει επιφυλακτικούς. Κι όμως, έχει τη θέση της στο τραπέζι μας. Από τα χόρτα με λαδολέμονο και τη σαλάτα με ρόκα μέχρι ένα πιο ξεχωριστό πιάτο τον αχινό με καφέ, αναζητάμε τη γοητεία της πικρής γεύσης μέσα από τους συνδυασμούς των σεφ.

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