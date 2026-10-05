NINEDESIGN: Η τέχνη του σχεδιασμού εστιατορίων

Πριν ακόμη φτάσει το φαγητό στο τραπέζι, ένας χώρος μάς έχει ήδη δώσει αρκετές πληροφορίες για το εστιατόριο που επισκεπτόμαστε. Ο φωτισμός, τα υλικά και η διάταξη των τραπεζιών διαμορφώνουν την ατμόσφαιρα και μας προϊδεάζουν για όσα θα ακολουθήσουν. Μιλήσαμε με την ομάδα της NINEDESIGN για τον τρόπο με τον οποίο ένα εστιατόριο αποκτά χαρακτήρα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του.

Για τη NINEDESIGN, ο σχεδιασμός ξεκινά από τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. «Η προσέγγισή μας δεν βασίζεται σε μια έτοιμη αισθητική, αλλά στη δημιουργία χώρων με χαρακτήρα, σωστή λειτουργία και μια εμπειρία που μένει», εξηγεί η ομάδα.



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