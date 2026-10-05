Ο Έλληνας και η λαϊκή αγορά

Οι λαϊκές αγορές των συνοικιών, όπως ονομάστηκαν αρχικά, δημιουργήθηκαν επί Ελευθερίου Βενιζέλου, με την πρώτη να λειτουργεί στο Θησείο. Ήρθαν ως απάντηση στην «ακρίβεια του βίου», με στόχο την «ανακούφιση των λαϊκών τάξεων».

Η πρώτη λαϊκή αγορά στο Θησείο

Ήταν ξημερώματα του Σαββάτου 18 Μαΐου 1929, όταν κατέφθασαν στην πλατεία οι σούστες για να ξεφορτώσουν τα κηπευτικά. Πάρα δίπλα στήθηκαν πάγκοι με δαντέλες, κουβαρίστρες, τσίτια, τετζερέδες, μαχαιροπίρουνα. Στις 9:30 ο πρωθυπουργός χαιρέτισε το πλήθος που είχε ήδη συγκεντρωθεί και μετά τον αγιασμό, ψώνισε πρώτος, δίνοντας το παράδειγμα. Οι εφημερίδες της επομένης έγραφαν ότι αγόρασε αγκινάρες, κουκιά, κεράσια και σαπούνι -κάτι που, όπως σημείωνε το ρεπορτάζ, οι πωλητές δεν άφησαν να πάει χαμένο, διαφημίζοντας αναλόγως την πραμάτεια τους: «Εδώ οι αγκινάρες που ψώνισε ο Βενιζέλος! Εδώ τα κουκιά τα αγιασμένα από τους παπάδες!». Οι πωλητές της πρώτης ελληνικής λαϊκής φαίνεται πως είχαν έμφυτο ταλέντο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε μάρκετινγκ.



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