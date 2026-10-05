Γεμιστές πιπεριές με ρύζι και τόνο
Γεμιστές πιπεριές με ρύζι και τόνο
Μία παραλλαγή των αγαπημένων μας γεμιστών. Σε αυτή τη συνταγή γεμίζουμε μόνο πιπεριές, με τόνο και ρύζι
Διαδικασία
Βήμα 1
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το ρύζι, τον τόνο, το κρεμμύδι, την ντομάτα, το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το ρύζι, τον τόνο, το κρεμμύδι, την ντομάτα, το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα