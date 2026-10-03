Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (3/10/2026)
Το μενού της ημέρας - Τι τρώμε σήμερα Σάββατο (3/10/2026)
Σάββατο σήμερα και, κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις δραστηριότητες που «τρέχουν», το μενού της ημέρας έρχεται πολλές φορές σε δεύτερη μοίρα
Ξεκινάμε με ένα ζεστό και αρωματικό πρωινό, συνεχίζουμε με ψάρι και μια χορταστική πατατοσαλάτα και το βράδυ κρατάμε τα πράγματα πιο απλά. Τρεις συνταγές για όλη την ημέρα, με υλικά που βρίσκουμε εύκολα και χωρίς περίπλοκη προετοιμασία. Ένα μενού που οργανώνει τα γεύματά μας χωρίς να αφήνει το φαγητό να πηγαίνει χαμένο.
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